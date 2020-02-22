أفضل كتب الأسبوع من قرّاء دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تصدّرت بعض عناوين الكتب في أدب الواقع والخيال والأعمال وغيرها قائمة اهتمامات القرّاء في دبي، حيث كشفت مكتبة المجرودي بالتعاون مع موقع «أرابيان بيزنس» أبرزها لهذا الأسبوع.

واحتلت رواية «ذا بايندينغ» للروائية بريدجيت كوللينز مرتبة متقدمة، ربما لجاذبية عنوانها الفرعي الذي يقول «تخيل أن تخفي سراً ما للأبد»، تلتها أيضاً رواية «مانح النجوم» لجوجو مويس التي وصفتها صحيفة «صنداي تايمز» بأنها الأفضل مبيعاً. «أخبرني سرك» لدوروثي كومسون بدا أنها جذبت القراء كذلك إما بفعل كلمة «سر» السحرية أو لما ورد بين سطري العنوان الأساسي على الغلاف «لقد حصل لي أيضاً. وأعلم أنه حصل لك». «بحر بلا نجوم» لإرين مورغنستيرن تم وصفها هي الأخرى بالرواية السحرية لمؤلفة «السيرك الليلي».

ودخلت رواية «أمريكان ديرت» جنين كامينز القائمة بعد أن شكلت اختيار المحررين في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وبالعودة إلى الأحلام اختار القراء عملاً للدكتور غي ليسكزينر بعنوان «أسرار عالم النوم». واستحوذت المذكرات السرية للمؤلف آدم كاي بعنوان «ذلك سيؤلم» على اهتمام القراء أيضاً، كما فعل كتاب «100 شيء يفعله أصحاب الملايين» للكاتب نايجل كمبرلاند.