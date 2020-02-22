هبة طوجي تستعد لإطلاق «لحظة يا ريت»

المصدر: (دبي - البيان)

بعد أن احتفلت بانتهاء تصوير مسلسل «هوس»، تستعد الفنانة هبة طوجي لإطلاق فيديو كليب أغنية «لحظة يا ريت» الخاص بالمسلسل نفسه على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني، ومن إخراجها.

وتؤكد هبة أن كليب «لحظة يا ريت» المنتظر هو عبارة عن لقطات صُورت خصيصاً للكليب مزجت بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها ولقطات من المسلسل.

ويعتبر أن هذا العمل سيكون من الأعمال المهمة التي قامت بها خلال مسيرتها الفنية وخاصة أن«هوس» هو أول مشاركة درامية لهبة، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل كونها حاملة شهادة تمثيل وإخراج جامعية وتتمتع بخبرة كبيرة في المسرح الغنائي العربي العالمي.

من جهة أخرى، تؤدي هبة في «هوس» دور زوجة الممثل عابد فهد ودور شخصية أخرى مركبة جدا، وهو عمل درامي اجتماعي يتطرق إلى موضوع الحب من كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.