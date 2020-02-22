«غبار الحنّة» يستنفر طاقات صنّاع السينما المحلية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

4 كتاب، ومثلهم من المخرجين يقفون خلف مشروع سينمائي إماراتي جديد، يحمل عنوان «غبار الحنّة»، يتوقع أن يرى النور قريباً. المشروع الذي لا يزال قيد التطوير، يمكن وصفه بـ «تجربة استثنائية»، فهو يعد أولى ثمرات ورشة العمل الجماعية التي يلعب بطولتها 4 كتاب، يقف على رأسهم الكاتب والمخرج مسعود أمر الله، ومعه محمد حسن أحمد، وأحمد سالمين وإبراهيم الملا، أما على كرسي إخراج المشروع، فيتناوب عليه 4 مخرجون، هم أحمد حسن أحمد، ووليد الشحي، ومسعود أمر الله، وعبد الله حسن أحمد.

المشروع الجديد الذي سيكون ممثلاً عن الإمارات، في باكورة دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ينطلق في مارس المقبل، يتوقع أن يشكل نقلة نوعية في مسيرة السينما المحلية.

«سيناريو فيلم روائي طويل.. قيد الكتابة والتحضير»، تغريدة أطلقها السيناريست محمد حسن أحمد، على حسابه في «تويتر»، ورغم ما حملته التغريدة من «إبهام»، فإنه سرعان ما تكشفت أوراق العمل الجديد، الذي قال عنه السيناريست محمد حسن أحمد لـ«البيان» إنه «روائي طويل من تأليف 4 كتاب، و4 مخرجين إماراتيين».

وأضاف: «جميعنا نلتقي في تجربة استثنائية من أجل تقديم فيلم إماراتي طويل». محمد أكد في حديثه أن «سيناريو الفيلم أصبح جاهزاً»، وأنه «يستعد لخوض تجربته للدخول إلى سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي سينطلق بالتزامن مع فعاليات المهرجان في مارس المقبل»، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي من أجل إدخال «غبار الحنّة» في طور التطوير والدعم.

محمد حسن أحمد آثر إبقاء تفاصيل «حبكة الفيلم» طي الكتمان، حيث لم تتضح بعد ملامح العمل، الذي يتوقع أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أشار محمد، الذي قال إن «التصوير سيتم في رأس الخيمة، وإن إنتاج الفيلم سيتم من خلال شركة فراديس وفيلا سينما»، منوهاً إلى أن العمل «يجري حالياً على ترشيحات الممثلين واختيار فريق العمل».