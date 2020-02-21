بلاغ ضد هاني شاكر بسبب محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم محام في مصر ، بشكوى للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، لعدم شمول الفنان محمد رمضان لقائمة الممنوعين من الغناء داخل مصر، فيما عرف بمطربي المهرجانات.

وأكد الخبير القانوني في شكواه لدى النائب العام أن نقيب الموسقيين خرج على الجميع عبر وسائل الإعلام ليعلن أن الفنان محمد رمضان يقيم الحفلات رغماً عن أنف النقابة دون حساب، وهو الأمر الذى يخالف قواعد وأسس القانون.

وقدم المحامي محمد حسن عبده بصحبة الشكوى المقدمة للنائب العام، فلاشة تتضمن أقوال نقيب الموسقيين الفنان هانى شاكر عبر وسائل الإعلام، والقرار الصادر من النقابة، والذى شمل على منع العديد من مطربى المهرجانات والأغاني الشعبية من الغناء، أو تنظيم أو حفلات داخل مصر، بحسب صحيفة اليوم السابع.

كما تقدم ببلاغ للنائب العام، لحجب أغاني المهرجات من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.