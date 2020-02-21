بالفيديو.. عراقي يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مُسِنّ عراقي على الهواء مباشرة، خلال مقابلة تلفزيونية أثناء مراجعته لمستشفى اليرموك التعليمي، بعدما تَعَرّض لأزمة صحية؛ إثر إزالة أحد ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد.

وأوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان قد "تعرض صباح لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة؛ مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية.. وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدّمها المستشفى للمراجعين".

وذكرت إدارة مستشفى اليرموك في بيان لها وفقا لوسائل اعلام عراقية ، أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة؛ مما أدى إلى وفاته في الحال".