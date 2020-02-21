هدى الدهماني سفيرةً للسلام

المصدر: مكناس - البيان

توّج منتدى الفن والإبداع المغربي، الأكاديمية الإماراتية هدى الدهماني نائب رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بلقب «سفيرة السلام بالوطن العربي» لعام 2020، تقديراً لما تبذله من جهود وأنشطة تتعلق بالعمل الإنساني، ونشر روح التسامح والعدالة والسلام؛ وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـسادسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع في مدينة مكناس بالمملكة المغربية.

وأعربت هدى الدهماني عن سعادتها بهذا التكريم الذي اعتبرته تكريماً لكل إماراتي وإماراتية يعيش في ظل قيادة الدولة الرشيدة التي آمنت بدور المرأة الإماراتية، وكرست جهداً كبيراً لإبراز دورها وتبني أفكارها الريادية في المجالات كافة.. مثمنةً جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» ودعمها للمرأة الإماراتية في جميع المجالات، وهو ما ساهم في تمكين المرأة الإماراتية والارتقاء بمستواها في مختلف الميادين ودفعها إلى الطليعة بين نساء العالم.