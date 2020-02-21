«7+7» يبدأ في مؤسسة العويس الثقافية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت مساء أول من أمس في مؤسسة سلطان بن علي العويس، فعاليات معرض «7 +7» الذي يشارك فيه 14 فناناً من الإمارات والعراق، وهم عبد القادر الريس ونجاة مكي وفاطمة لوتاه وسلمى المري ومنى الخاجة وعبد الرحيم سالم وخلود الجابري وعاصم الأمير ومحمد فهمي ومعتصم الكبيسي وناطق الألوسي ومكي عمران وفراس البصري وفرح يوسف.

حيث افتتح عبد الحميد أحمد، أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات المعرض، يرافقه د. محمد عبد الله المطوع، ود. فاطمة الصايغ، عضوا مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسط حضور جماهيري كبير، ثم تجول الأمين العام والحضور في أروقة المعرض الذي ضم 72 عملاً لونياً من مختلف الأحجام والمدارس والخامات، و14 عملاً نحتياً بأحجام مصغرة تمثل قيمة عالية في النحت والتكوين الفني.

ندوة فنية

وفي ختام جولتهم على أروقة المعرض توجّه الجمهور إلى قاعة المحاضرات، حيث أقيمت ندوة فنية بعنوان «تحت أشجار النخيل الفن العراقي الحديث مع محمد مكية وجواد سليم»، قدمها الدكتور أحمد ناجي، وأدارها الفنان إياد الموسوي، وتطرق المحاضر إلى العمارة في بغداد عبر عرض لشرائح بصرية لبغداد مطلع القرن الماضي وكيفية الاستفادة من تصميم العمارة في الرسم، كما تطرق المحاضر لتاريخ الرسام العراقي جواد سليم وأسلوبه في رسم اللوحات مستفيداً من تراث العراق العميق.

ويأتي هذا المعرض الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية من وحي الإمارات السبع، وفي ظل الاستعداد الكبير للاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل رسالة ملهمة للأجيال الجديدة، حيث التآزر والتآخي الفني والتناغم اللوني الذي يعكس وهج الغد، والتنوع البصري الدال على عمق هذا المعرض وهو ينقل الزائر إلى عالم غني من الثقافات البصرية لكل منها مذاق ولكل منها صداها وفلسفتها.