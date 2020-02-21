سيف نبيل يطلق «ما دريت»

نشاط فني ملحوظ يقوم به النجم العراقي سيف نبيل، فبعد إطلاقه فيديو كليب أغنيته الجديدة «فوك القمة» من ألبوم «انتهى الموضوع»، أطلق فيديو كليب آخر لأغنيته الجديدة «ما دريت».

«ما دريت» أغنية عراقية من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل وتوزيع حسين سماح وهي باللهجة العراقية التي اعتادها محبو سيف. أما فيما يخص الفيديو كليب فهو من إخراج شهاب شهاب، وكان قد نشر سيف مقطعاً مشوّقاً من الفيديو عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب قبل إطلاقه. ويذكر أن الكليب لاقى إعجاباً كبيراً في صفوف محبي سيف ومتابعيه.

من جهة أخرى، سيقوم سيف بجولة حفلات خارجية وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتواجد يومي 22 و29 فبراير في سان دياغو وديترويت تباعاً. وسيكمل جولته في شهر مارس، حيث سيحيي حفلين آخرين في ديترويت وساكرامينتو في 7، و14 مارس تباعاً.