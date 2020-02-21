«سيف الله» يخرج من سباق رمضان

المصدر: القاهرة - البيان

يبدو أن الفنان عمرو يوسف سيغيب عن السباق الرمضاني المقبل لعام 2020، بعد أن كان يستعد للحضور القوي هذا العام من خلال المسلسل التاريخي الديني «سيف الله»، الذي توقف تصويره بالفعل، بعد طرح البوستر الرسمي له خلال الفترة الماضية، وبدء تصوير عدد من المشاهد في الأردن.

وأكد عمرو يوسف، الذي كان من المفترض أن يقدم دور الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الملقب بـ«سيف الله المسلول»، أن تصوير المسلسل توقف بالفعل، وبالتالي لن يلحق العرض الرمضاني.

وكشفت مصادر أن سبب توقف تصوير المسلسل يعود إلى خلاف بين الشركة المنتجة وبطل العمل عمرو يوسف، بعدما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها مع الشركة من البداية، الخاصة بتوفير ميزانية ضخمة للعمل لخروجه بالصورة اللائقة له، إلى جانب عدد من المشكلات الأخرى المتعلقة بتصوير المسلسل.

يشار إلى أن «سيف الله» هو مسلسل ديني يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة «عبقرية خالد» للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.