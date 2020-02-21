واسيني وبن شتوان يقدمان برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية»

المصدر: الشارقة - البيان

بالتزامن مع فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، تستضيف مبادرة «ألف عنوان وعنوان» كلاً من الكاتب الجزائري واسيني الأعرج والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، لتقديم ورش وفعاليات برنامج «خلوة الكتابة الإبداعيّة»، الذي أطلقته بهدف تدريب نخبة من الكُتاب الشباب على أساليب مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويركز برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية»، الذي يقام بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، وبالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، على تعريف فئة الكتاب الشباب بأساسيات وقواعد الكتابة، وتنوع أساليب الكتابة في الرواية، والأدوات الحديثة المتبعة في الكتابة، ويطرح البرنامج كيفية عرض الإنتاج الأدبي والترويج له، والتصدي للتحديات التي تعترض الكتّاب خلال مسيرتهم الأدبية.

تجارب وخبرات

ويقدم الروائي واسيني الأعرج خلال البرنامج، خُلاصة تجاربه وخبراته في الكتابة الروائية، إذ يأخذ الشباب المشاركين في رحلة حول تقنيات الكتابة الحرة، ومهارات الكتابة وفق مراحل واضحة تعتمد على البحث والتجريب والتحرير.

ويستند واسيني الأعرج في الورشة التدريبية على مسيرة إبداعية طويلة، إذ يعد أحد أهم الأقلام الروائية في الوطن العربي، الذي اشتهر بالعديد من الروايات المشهورة مثل: «طوق الياسمين»، و«مملكة الفراشة»، كما تميزت أعماله الروائية بالأسلوب الحديث والبسيط، ما أسهم في تكوين جيل جديد من الكتّاب الشباب الذين ينتمون إلى المدرسة الجديدة في الكتابة.

وتشارك الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان تجربتها الأدبية مع مشاركي البرنامج، إذ تضع الكُتّاب الشباب أمام خصائص الكتابة الإبداعية السياسيّة والإنسانيّة، وتستعرض التحديات التي يمكن أن تواجههم على صعيد بناء العمل، ومصادره، ومخاطر منعه.