محمد بن راشد للمعرفة تعزز التعاون مع مؤسسات مصرية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، زيارتها لجمهورية مصر العربية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك مع عدد من الجهات والمؤسَّسات هناك، حول مجموعة من المشاريع المعرفية الخاصة بالمؤسَّسة. وترأَّس وفد المؤسَّسة خلال الزيارة، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، حيث شملت أجندة الزيارة، لقاءات مع كلٍّ من جامعة عين شمس، ومؤسَّسة الأهرام.

وتفصيلاً، أعلنت المؤسَّسة خلال الزيارة، وبالتعاون مع مؤسَّسة الأهرام، انطلاق المرحلة الثالثة من «برنامج دبي الدولي للكتابة» في جمهورية مصر العربية، وتمَّ الإعلان بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الأهرام، تنظيم دورتين تدريبيتين جديدتين للصحافيين المصريين بمجال الصحافة الإلكترونية، خلال مارس المقبل، ضمن فعاليات «برنامج دبي الدولي للكتابة»، وذلك على هامش الحفل الذي أقيم لتسليم شهادات اجتياز الدورة السابقة من البرنامج بمجال التحقيق الاستقصائي لـ 44 صحافياً.

صرح إعلامي

وفي هذا الإطار، قال جمال بن حويرب: «إنَّ مؤسَّسة الأهرام هي الصرح الإعلامي الأعرق في العالم، ويجب على كل من ينتمي إليه أن يفخر بذلك». مضيفاً أنَّ مؤسَّسته تبدي اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات شباب الصحافيين بمؤسَّسات الأهرام، عن طريق البرامج التدريبية المتميزة، التي تمتلكها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وأشاد عبد المحسن سلامة بالشراكة القوية مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتي تعدُّ من أهم الشراكات التي تجمع الأهرام بمؤسَّسات دولية، معتبراً ذلك نموذجاً يحتذى للتعاون الناجح.

وفي ختام الزيارة، كرَّم عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة الأهرام، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تقديراً للتعاون المثمر بين المؤسَّسة ومؤسسة الأهرام، والجهود المبذولة من قبل المؤسَّسة في إثراء الخبرات الواعدة بكافة فنون الكتابة الاحترافية.

تعاون مشترك

ومن جهة أخرى، زار الوفد جامعة عين شمس، حيث التقى الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال محو الأمية. وأكَّد جمال بن حويرب، أنَّ معضلة الأمية خطر يهدِّد الأمن القومي، وأنَّ الأميين ثروة ضائعة يجب استثمارها. منوهاً بضرورة تفعيل مبادرة «حياة كريمة»، في القرى الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً، وذلك بالتعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وكلٍّ من وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد بن حويرب، أهمية تكثيف جهود جميع مؤسَّسات الدولة والقيادة السياسية في مصر، بإلزام كافة الأطراف بالتعليم المستمر، والقضاء على الأمية.