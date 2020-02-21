باري ساغار: أستلهم لوحاتي من دبي

المصدر: دبي - البيان

تستلهم الفنانة التشكيلية الهندية باري ساغار لوحاتها من خلال حياتها في دبي، حيث تقول: كان لوجودي في دبي أثر كبير في تأثر اتجاهاتي الفنية من خلال تعاملي مع مستويات مختلفة من الفن والفنانين.. الأمر الذي شكّل لديّ إحساساً فنياً أعلى، وساعد على تطوير مهاراتي، الأمر الذي أثر في تشكيل شخصيتي، ودفعني إلى التعبير عن نفسي من خلال الفن.

فبدأت رحلة البحث عن الذات في عام 2000، وسعيت إلى تطويع الفن نحو إنشاء مرآة للنفس الداخلي للشخص، ولمس جانب شخصيته، التي نادراً ما تظهر في الأماكن العامة.

وتضيف باري: أرسم لوحاتي باستخدام ألوان الزيت، فهي أكثر سلاسة وتحكماً مع الفرشاة.. حيث تمكنك من الإبداع في ما ترسم.. أيضاً شاركت في العديد من المعارض في دول مختلفة، مثل دبي ومومباي وإيرلندا والبرتغال والولايات المتحدة ولندن، كما أتيحت لي الفرصة عام 2018، لتقديم عرض منفرد بعنوان «الإيمان والأمل والحب»، يضم سلسلة كاملة جديدة من اللوحات.