«خيال» معرض عبدالعزيز السعيدي الأول

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

افتتح الفنان الإماراتي عبدالعزيز علي السعيدي أول معارضه الفنية والذي حمل عنوان «خيال» بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين وكوكبة من أهل الفن والصحافة، والذي استمر على مدى خمسة أيام في غاليري «أرتيسيتا» بحي دبي للتصميم الخاص بالفنانة التشكيلية لمياء منهل.

والفنان عبدالعزيز علي السعيدي هو كاتب وتشكيلي إماراتي بدأ الرسم منذ 11 سنة، وفي عام 2012 حصل على عضوية الموهوبين في مركز الثقافة وتنمية المعرفة في إمارة عجمان، واختير بين الـ 49 الملهمين الذين شاركوا في تصميم الهوية الإعلامية الإماراتية. طوّر نفسه وأصبح يتعلم من المقاطع التعليمية الموجودة على شبكة الإنترنت.. فتعرف على رسم الأساسيات وطريقة رسم الأشياء.

وقال عبدالعزيز السعيدي: أنا أحب المدرسة السريالية والتجريدية.. فقد عشقت المدرسة التجريدية لأنها مدرسة متمردة على الفن.. وأنا بطبعي متمرد على نفسي.. وأنا الآن أتعلم رسم البورتريه والبوب أرت وما زلت أتعلم الكثير. شاركت في معارض على مستوى المدارس والجامعات في حياتي السابقة وها أنا الآن أنشئ معرضي الأول «خيال».