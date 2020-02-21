35 متدرباً ومتدربة يشاركون في دورة «الأساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات - المستوى المتقدم»

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وحضور معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، اختتم المركز، أول من أمس، الدورة السادسة عشرة في علم المكتبات والمعلومات التي عُقدت في الفترة من 9 إلى 19الجاري، تحت عنوان: «الأساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات - المستوى المتقدم»، وحضرها 35 متدرباً ومتدربة من جهات عدة، منها: وزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ودارة الشيخ سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة، وجامعة الوصل، وجامعة العلوم الحديثة، والنيابة العامة في دبي.