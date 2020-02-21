تحت رعاية وحضور معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، اختتم المركز، أول من أمس، الدورة السادسة عشرة في علم المكتبات والمعلومات التي عُقدت في الفترة من 9 إلى 19الجاري، تحت عنوان: «الأساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات - المستوى المتقدم»، وحضرها 35 متدرباً ومتدربة من جهات عدة، منها: وزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ودارة الشيخ سلطان القاسمي للدراسات الخليجية في الشارقة، وجامعة الوصل، وجامعة العلوم الحديثة، والنيابة العامة في دبي.
35 متدرباً ومتدربة يشاركون في دورة «الأساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات - المستوى المتقدم»
تعليقات