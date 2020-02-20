آخر تطورات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، آخر تطورات القضية ، حيث أكدت انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :" صرح الأستاذان وائل شريف ورهاب بيطار أن لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص.

وكانت رهاب بيطار، أعلنت تقديم طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم، وذلك فى فيلا نانسى عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التى تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضى التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.