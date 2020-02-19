بعد إعلان العلماء عن يوم القيامة.. عالم أزهري يؤكد.. علم الساعة لا يعلمه إلا الله

المصدر: البيان الإلكتروني

تطرق باسم سامي، أحد علماء الأزهر، إلى واقعة تقديم علماء في إحدى المنظمات ساعة يوم القيامة رمزيا 20 ثانية، مشددا على أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله.

وقال سامي في هذا الشأن خلال مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية: "توقيت علم الساعة لا يعلمه إلا الله، ومهما حصل الإنسان على علم، فهو قدر قليل من علم الله".

ووفقاً لروسيا اليوم، أكد العالم الأزهري أن "الله قد استأثر بعلمه وقدرته 5 أشياء منهم توقيت يوم القيامة"، مستشهدا بالآية الكريمة "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".

يذكر أن منظمة علماء الذرة، تشرف على ساعة افتراضية ابتكرت عام 1947، تهدف إلى التحذير من اقتراب البشرية من تدمير العالم بواسطة التكنولوجيات الخطرة وخاصة الأسلحة النووية، إضافة إلى التغير المناخي.

إقرا أيضا..

علماء ذرة : اقتراب ساعة يوم القيامة