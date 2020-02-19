(فيديو) مهاتير محمد.. الحياة لا تحلو إلا بعد "التسعين"

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل عدد كبير من النشطاء مع مقطع فيديو لرئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، وهو يرقص مع حفيدته وجها لوجه.

وأثنى المعلقون على رئيس الحكومة الماليزية الأكبر سنا في العالم، والذي ناهز الـ 95 عاما، ومع ذلك لم يمنعه الوقار ولا هيبة المنصب ولا الكهولة من المشاركة في الرقص والتمايل مع الأنغام.

وبلغ إعجاب البعض بالمقطع المصور منتهاه، حتى إن أحدهم رأى أن الحياة تبدأ بعد "التسعين"، وعلق آخر قائلا عن مهاتير محمد إنه "تجاوز التسعين حَوْلا ولم يسأم"، وفق "روسيا اليوم".