هاني شاكر: لا تصالح مع محمد رمضان ومطربي المهرجانات نهائياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر أنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائيا، مشيراً إلى أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضا على الفنان محمد رمضان.

وأضاف وفقاً لما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لبحث ما تم التوصل إليه، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس نقابة الموسيقيين لمناقشة تلك الأوضاع ومراجعة التصاريح ومستحقي عضوية النقابة.

وكان شاكر قد بدأ التصدي لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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