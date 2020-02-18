افتتاح فصل جديد في «راشد لأصحاب الهمم»

المصدر: (دبي ـ البيان)

افتتح الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، أخيراً، الفصل الدراسي الجديد الذي أنشئ بتبرع من رجل الأعمال يوسف محمد عبد الله القاز، ليكون وقفاً خيرياً عن روح والده، حيث يسهم الفصل الجديد في استيعاب مزيد من الطلبة الذين كانوا على قوائم الانتظار، وبذلك يرتفع عدد فصول المركز إلى 33 فصلاً دراسياً، قادرة على استيعاب نحو 240 طالباً وطالبة من مختلف الأعمار يتوزعون على 43 جنسية.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم: «يسعدنا تضامن القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة المركز وتعزيز دوره الإنساني في دمج وتمكين أصحاب الهمم في مجتمعنا وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها».