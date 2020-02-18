بدور القاسمي: الشارقة بيت المبدعين الدائم

المصدر: دبي – وفاء السويدي

انطلقت، أمس، أعمال برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية» في فندق واحة البداير بالشارقة، الذي يضم مجموعة من الكتاب الشباب، إذ افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة عاصمة عالمية للكتاب، أعمال البرنامج الذي تنظمه مبادرة (ألف عنوان وعنوان).

وتستضيف خلاله كلاً من الكاتب الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الليبية نجوى بن شتوان، بهدف تدريب نخبة من الكُتاب الشباب من عمر 18 - 40 عاماً على أساليب كتابة مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

نهضة ثقافية

ووجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال كلمتها الافتتاحية لانطلاق البرنامج الذي يقام بالتزامن مع احتفالات الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، رسالة إلى الكتاب المشاركين، قالت فيها: «نود التأكيد بأن الشارقة هي بيتكم الثاني، وهي حاضنة للمبدعين في جميع المجالات وخاصة الكتابة، لأن طموحنا كبير في إحياء عصر النهضة الثقافية والعلمية والأدبية في عالمنا العربي، وطموحنا لن يتحقق إلا بوجودكم أنتم وبوجود أقلامكم وخيالكم، وإصراركم على العطاء المستمر، أتمنى لكم وقتاً ممتعاً، وهادئاً».

مراحل الكتابة

«البيان» التقت مجد الشحي مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان» للحديث عن تفاصيل البرنامج وقالت: استضاف البرنامج 10 كتاب عرب على مدى 10 أيام في خلوة كتابة إبداعية في إقامة أدبية وهو مكان منعزل عن صخب المدينة ليتيح الفرصة للكاتب على التركيز على الكتابة، وتتلقى المجموعة ورشاً في مراحل الكتابة من التخطيط والتأليف والطباعة والنشر.

كما أن البرنامج يتناول مراحل الكتابة الإبداعية من خلال تفاصيلها وكيفية اختيار الغلاف والناشر والرسام المناسب، ويشارك في البرنامج كتّاب من عدة دول، وذلك مع مدربين هم كبار كتاب الأدب العربي وهم الكاتب واسيني الأعرج والكاتبة نجوى بن شتوان.

وأكدت الكاتبة نجوى بن شتوان أهمية الورش الكتابية وأنه لا بد أن تكون هناك موهبة حاضرة للكاتب الناشئ حتى يستطيع خلق حالة إبداعية في الكتابة، ومن خلال البرنامج نضعهم في مجال الكتابة الحقيقي ونشجعهم ونعطيهم أدوات القراءة والكتابة فقط.وثيقة الخلوة

وانطلقت أعمال البرنامج بتوقيع الكتّاب المشاركين على وثيقة الخلوة، حيث تتعهد بموجبها مبادرة «ألف عنوان وعنوان» بطباعة الأعمال الأدبية الناتجة عن الخلوة في حال أتمها الكتاب خلال فترة لا تتجاوز ثمانية شهور، ومن جانبهم يتعهد الكتاب بتسليم أعمالهم للمبادرة في حال أتموا إنجازها خلال المدة المحددة.