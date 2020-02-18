المنطقة العربية على موعد مع موسم سينمائي «دسم»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حراك سينمائي لافت تشهده المنطقة العربية حالياً، يبشر بموسم سينمائي «دسم» قادر على دعم مسيرة السينما العربية، ففي الوقت الذي بدأت تتكشف فيه تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية، تسابق العاصمة الأردنية عمّان، الريح في استعداداتها لاستضافة باكورة مهرجان عمان السينمائي الدولي ـ أول فيلم، وهو ما انسحب أيضاً على مهرجان الفيلم الدولي في مراكش الذي بدأ التحضير لدورته الـ 19.

أمس، كان عشاق الفن السابع على موعد مع تفاصيل دورة «البحر الأحمر السينمائي الدولي» الأولى، والتي ستنطلق 12 مارس المقبل، حيث كشف مديره محمود صباغ عن برنامج المهرجان، الذي يعرض 107 أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بينها 16 فيلماً تتنافس على مسابقته الرسمية «جوائز اليُسر» التي تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.

كما أعلن عن اختيار المخرج أوليفر ستون، رئيساً للجنة تحكيم المسابقة، كاشفاً أيضاً، عن برنامج العروض الكلاسيكية الذي يتضمن 15 فيلماً، وبرنامج سينما السعودية الجديدة، باعتباره منصة لتقديم المواهب الجديدة التي ترسم ملامح المشهد السينمائي السعودي.

على الطرف الآخر، بدأت العاصمة الأردنية عمان تتهيأ لاستضافة أول مهرجان سينمائي يقام على أرضها، سيرى النور في أبريل المقبل، حيث كشفت إدارته أمس، عن بوستر الدورة الافتتاحية، وتصميم جائزة المهرجان التي حملت اسم «السوسنة السوداء»، والتي ستُمنح للفائزين بمسابقة المهرجان، والجائزة من تصميم التشكيلي الأردني مهنا الدرة.