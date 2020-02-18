«دبي كروز».. تجارب النجوم الفريدة وأحلامهم الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

تابع جمهور تلفزيون دبي، العديد من المحاور والأسئلة الفنية والإنسانية التي زخرت بها أولى حلقات البرنامج الجديد «دبي كروز»، والتي استضافت الممثل التونسي ظافر العابدين، الذي بدا هادئاً ومتزناً في إجاباته لميساء مغربي، مقدمة البرنامج الجديد.

وجاءت بداية الحلقة التي بثت أول من أمس، مختلفة نوعاً ما، مع إطلالته ورده على إجابات فريق إعداد البرنامج، بداية من التحاقه بفريق كرة القدم، مروراً بحديثه عن أصدقاء العمر، ومحبته لفريق «ليفربول» الإنجليزي لكرة القدم، بحكم إقامته في إنجلترا، ودراسته التمثيل في إحدى جامعاتها المتخصصة.

معرباً عن سعادته بمهنته الحالية، وخوفه من الأماكن المرتفعة، كذلك علاقته بدبي، منذ تقديمه لبرنامج «ذا كيوب» منذ عدة سنوات، وزياراته العائلية المتكررة لها بين الحين والآخر.

لينتقل بعدها، صحبة ميساء، على متن «اليخت»، للحديث عن البحر والطاقة الإيجابية، وذكريات الطفولة مع الأهل والأصحاب، بعيداً عن ضغوط الحياة، متوقفاً عند تجربته الأولى في مجال التمثيل، من خلال المسلسل الإنجليزي (Dream Team)، لموسمين متتالين، وعبر 64 حلقة، معتبراً هذه التجربة، فرصة العمر التي فتحت له أبواب النجومية، للمشاركة بعدها في العديد من الأفلام والمسلسلات العربية.

وحول علاقته بابنته «ياسمين»، تحدث ظافر العابدين عن حرصه الشديد على علاقته البسيطة مع ابنته كأب، بعيداً عن النجومية والأضواء، التي يحرص على إبعاد طفلته عنها، على عكس زوجته الإنجليزية، والتي تعمل في مجال التلفزيون والموسيقى، واصفاً علاقته بعائلته، بالاستثنائية، التي تتمتع بالثقة المتبادلة، والحرص على تمضية أطول وقت ممكن معها، بعد الانتهاء من التزاماته المهنية.

وكشف العابدين عن انتهاء تصوير مشاهده في فيلم «العنكبوت»، إلى جانب النجم المصري أحمد السقا، والذي ينتمي إلى فئة أفلام الحركة، بعد تجربته السابقة في مسلسل «الخروج»، والفيلم الكوميدي «أبو شنب»، معرباً عن سعادته بالتعامل مع السقا، الذي وصفه بالنجم والإنسان المتواضع، وصاحب التجربة المميزة في هذه النوعية من الأفلام، التي تتطلب جهداً خاصاً من ناحية تدريبات الرشاقة والخفة.

أحلام

ومع انتقال ظافر وميساء إلى صالة السينما، تم عرض مقاطع من الأفلام والأعمال الفنية التي شارك فيها النجم التونسي في إنجلترا، متوقفاً أولاً عند تجربته في مجال كرة القدم، واعتزاله المبكر بسبب إصابته، الأمر الذي اضطره للبقاء بعيداً عن الملاعب لمدة عامين، قبل أن يقرر السفر إلى المملكة المتحدة، ودراسة اللغة الإنجليزية.

حيث واجهته العديد من المصاعب والعقبات، والتي استطاع مواجهتها، من خلال عمله في العديد من المهن، قبل أن يعمل مساعد مخرج لمدة عام ونصف العام، ويستطيع تحقيق حلمه في دراسة التمثيل، مؤكداً أن أصعب موقف تعرض له، كان وفاة والده أثناء إقامته في إنجلترا.

أصدقاء

وقبل نهاية الحلقة، كان لا بد للنجم التونسي من الإجابة عن الأسئلة المقتضبة، حيث تذكر أصدقاء عمره: إسماعيل وهشام وأنيس، وتحدث عن عائلته، التي وصفها بأنها توأم روحه، كما اعتبر الخيارات الخاطئة عدوه اللدود، ووصف هند صبري بصديقته المفضلة في الوسط الفني، إلى جانب المخرج التونسي المنصف ذويب، قائلاً «أحاول التركيز على عملي، ولا أحاول الرد على الانتقادات، لأنني على قناعة تامة بخياراتي الفنية والإنسانية، كما أؤمن جيداً أن لكل إنسان بصمته الخاصة».

مفاجآت

يستضيف برنامج «دبي كروز»، في كل حلقة، ضيفاً مميزاً من نجوم الفن في العالم العربي، في تجربة جديدة على متن «يخت»، للقيام برحلة بحرية بالقرب من شواطئ دبي، ليدور الحوار والأسئلة في أجواء البحر واليخوت، إلى جانب المفاجآت غير المتوقعة أثناء هذه الرحلة، التي تتسم بالعفوية والتلقائية، قبل الانتقال إلى أجواء أخرى في قاعة السينما، للحديث عن مسيرته المهنية والإنسانية، إلى جانب العديد من الأسئلة التي تكشف أسرار النجاح والجماهيرية التي يتمتع بها.