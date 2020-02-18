جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن أسماء الفائزين في«درون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر يناير 2020، والتي كان موضوعها «درون».

وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» المصور الفلبينيّ مارك أنتوني أغتاي، حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7500 SLR مُقدَّمة من «نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا».

أولى نسخ عام 2020 من المسابقة شَهِدَت اكتساحاً لمصوري آسيا، فبجانب مارك أنتوني أغتاي، تألَّق الفائزون ديبانجان بال من الهند، ومحمد عبدالمؤمن من بنغلاديش، وفام هوي ترنغ من فيتنام. والفائز الأوروبيّ الوحيد كان جواو ميغيل دي أوليفيرا من البرتغال.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر ديسمبر استخدام الوسم HIPAContest_Drone#.

بعد جديد

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: مع تسارع التطور التقنيّ وتداخله مع أنماط التصوير ومدارسه، أصبح اكتساب مهاراتٍ جديدةٍ ضرورة حتمية للمصورين الراغبين في البقاء في دوائر الحضور والمنافسة. التصوير بالطائرات الذاتية «درون» أضافَ بُعداً جديداً وزوايا رؤيةٍ فريدة من شأنها تحريض القريحة البصرية على التجدُّد والتفكير بطرقٍ مختلفة.

وسواء كنا مع اكتساب مهارات هذه التجربة الجديدة أو وجدناها غير ضرورية، الأعمال الفوتوغرافية الـمُلتقطة بهذه التقنية أثبتت حضورها واستقلاليتها من حيث المبدأ والفكرة. استمتعنا بقراءة العديد من القصص المتميزة التي تمَّت روايتها من الأعلى، ونتشاركُ معكم الصور التي حصلت على استحقاقية الفوز.

نباركُ للفائزين وننصح المشاركين بمضاعفة الجهود للانضمام لقوائم الفائزين في النسخ القادمة بإذن الله.

انعكاس

المصور الفلبينيّ مارك أنتوني أغتاي الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في منطقة Botolan Zambales في الفلبين، وكنتُ في نزهةٍ على شاطئ البحر مع عائلتي، ولاحظتُ انعكاس أشعة الشمس والعناصر البصرية المحيطة بي فقرَّرتُ تجربة التقاط صورة من خلال «درون» وكان ظنّي في محله فقد كانت الصورة مُبهجةً ومتميزة.

ليس هذا فوزي الأول ولكن الفوز بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير يُشعرني بالفخر ويعزِّزُ حضوري وسمعتي كمصورٍ فوتوغرافيّ. كمصور يلهمني السفر لأماكن متعدِّدة والتقاط الصور التي توثِّقُ التاريخ.

وأما المصور الفيتناميّ فام هوي ترنغ، فيقول عن صورته الفائزة: تم التقاط الصورة في ساحل «هون ين» بقرب مدينة «توي هوا» وسط فيتنام. حيث عادةً ما يستخدم الصيادون في المنطقة شبكةً ضخمةً لصيد أسماك الأنشوجة، وهي الأسماك المفضَّلة في نمط الأغذية المحلية.

ويبدأ موسم صيد الأسماك من هذا النوع من الأنشوجة من أبريل ويستمر مدة تتراوح بين 4 و5 أشهر.

ويضيف: هذا فوزي الأول على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان شعوري رائعاً عندما ظهر اسمي في قائمة المتأهلين، والفوز منحني المزيد من الدوافع لمتابعة شغفي في التصوير. أعملُ في قطاع الاتصالات وأمارس التصوير في وقت الفراغ وأستمتع به للغاية خلال السفر لالتقاط كل لحظات الحياة الجميلة.