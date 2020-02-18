«مختبر الأفعوانيات» في جزيرة ياس.. ترفيه وعلوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق عالم فيراري أبوظبي «مختبر الأفعوانيات»، البرنامج التعليمي الذي يمتد طوال العام ليضفي لمسة ترفيهية فريدة على علوم الفيزياء.

وتعتبر هذه المبادرة الخاصة بطلبة المدارس هي الأولى من نوعها على صعيد الإمارات، وتأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تطلقها المدينة الترفيهية استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحها على جزيرة ياس في نوفمبر المقبل.

ويتيح البرنامج لضيوف المدينة من طلبة المدارس فرصة التعرف إلى الخصائص الفيزيائية والتقنية للأفعوانيات التي تحتضنها عالم فيراري أبوظبي. وسيشارك الطلبة، خلال هذا البرنامج المخصص لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة.

في يوم ترفيهي حافل بالأنشطة التي تمزج بين العلم والمرح والترفيه، كبناء نماذج مصغرة للأفعوانيات قبل الاستمتاع بتجربة الألعاب والمرافق المحطمة للأرقام القياسية في المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم. وخلال الجلسة التعريفية التي سيقدمها أحد الأخصائيين التقنيين لدى عالم فيراري أبوظبي على مدار ساعة كاملة، سيشارك الطلبة في ثلاثة عروض تفاعلية يستكشفون من خلالها المفاهيم والنظريات العلمية التي تمكن هذه الأفعوانيات من الانطلاق بسرعات عالية وبلوغ ارتفاعات شاهقة.

وعند نهاية هذه التجربة التعليمية، سينطلق الطلبة على متن «فورمولا روسّا»، الأفعوانية الأسرع على مستوى العالم ليحظوا بتجربة مفعمة بالتشويق والأدرينالين.