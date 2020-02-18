«دبي للمأكولات».. 18 يوماً في رحاب المذاقات العالمية

المصدر: دبي - البيان

سواء كنت تحلم بأن تصبح الفائز التالي في البرنامج التلفزيوني «ماستر شيف»، أو كنت راغباً فقط في معرفة المزيد عن أسلوب الأكل الصحي، أو أردت الاستمتاع بواحدة من تجارب الطعام الاستثنائية، فإن فعالية «رحلة في عالم المذاقات» التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات تحمل في جعبتها العديد من المفاجآت التي ستلبي كافة الأذواق.

يستضيف مهرجان دبي للمأكولات 2020 ، الذي ينطلق 26 الجاري، احتفالية فنون الطهي الممتدة على مدار 18 يوماً في جميع أنحاء مدينة دبي، النسخة الثانية من فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، والتي تضم مجموعة من المأكولات الشهية والعديد من الأنشطة والفعاليات الممتعة، بدءاً من دروس تعلم الطهي الاحترافية، ووصولاً إلى «مائدة الطعام مع كبير الطهاة»، وكذلك متعة الطعام التجريبي.

دعم الإبداع

وفي هذا الصدد، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تحتل دبي مكانة فريدة في عالم فنون الطهي، إذ إنها تتمتع بمجموعة من أشهر المطاعم والطُّهاة وروَّاد فنون الطهي على مستوى العالم الذين يقدمون عروض الطهي الحية، فضلاً عن احتضانها لثقافة تدعم الإبداع، إلى جانب شعب متعدد الثقافات، حيث ساهمت هذه العوامل الثلاثة في إيجاد مجموعة رائعة وفريدة من المغامرات في عالم المأكولات».

وأضاف: «لا تُعد نسخة فعالية رحلة في عالم المذاقات لعام 2020 فرصةً للطهاة لاستعراض خبراتهم ومهاراتهم فحسب، ولكنها تتيح أيضاً الفرصة أمام المُقيمين والزائرين لتكوين رؤية أكثر وضوحاً عن الثقافة الإماراتية وتذوق مأكولات جديدة واكتشاف اهتمامات جديدة من خلال دروس الطهي الاحترافية».

80 فرصة

وتوجد أكثر من 80 فرصة للمشاركة في أحد دروس تعلم الطهي أو الجلوس على «مائدة الطعام مع كبير الطهاة»، وغيرها الكثير من تجارب الطعام الممتعة - ولكن هذه الفعاليات تقام لمرة واحدة فقط، ولن تكون فرصة المشاركة إلا لقلة قليلة مختارة بعناية. وفيما يلي مجموعة مختارة من تجارب الطعام المتاحة خلال فعالية «رحلة في عالم المذاقات»:

طهي احترافي

يوفر المهرجان مجموعة من دروس تعلم فنون الطهي (ماستر كلاس) ضمن فعالية «رحلة في عالم المذاقات». توفر هذه الدروس التي تقام في أماكن مختلفة من دبي فرصة تعلم أساسيات الطهي على يد أمهر الطهاة.

كبير الطهاة

يقدم برنامج مائدة الطعام مع كبير الطهاة ضمن فعالية «رحلة في عالم المذاقات» للضيوف فرصة تجربة مجموعة من قوائم الطعام الفريدة والأطباق الاستثنائية وسط أجواء تفاعلية بصحبة أشهر الطهاة.

ويمكن التوجَّهْ إلى مطعم «أكيبا دوري» الكائن في حي دبي للتصميم D3 للاستمتاع بليلة رائعة ذات لمسات يابانية وإيطالية وقائمة طعام حصرية تضم أصناف بيتزا نابولي الشهية المُحضَّرة على طريقة طوكيو بيد خبير البيتزا لويجي. ومن بين الفعاليات الأخرى التي ستُقام خلال مهرجان دبي للمأكولات نجد الفعاليات السنوية المفضلة لدى الجميع وهي: أسبوع دبي للمطاعم وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات والجواهر الخفية.