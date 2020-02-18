موسم دبي الفني 2020.. تجـول في عالم الفن والإبداع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» عن مجموعة ثرية من الأنشطة والفعاليات للدورة السابعة لموسم دبي الفني الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والذي انطلق في الأول من فبراير الجاري وسيستمر حتى 15 أبريل المقبل.

وتضم نسخة هذا العام مجموعة من مبادرات وفعاليات مميزة يتخللها باقة من الأحداث الإبداعية التي سيتم تنظيمها في جميع أنحاء دبي، تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، ليكون انعكاساً حقيقياً لشمولية هذا الموسم، وترحيبه بكافة فئات المجتمع لمتابعة شتى فعالياته التي يشارك فيها فنانون من الإمارات والمنطقة والعالم، واستكشاف المشهد الفني المزدهر للإمارة.

وقال وليد أحمد مدير مشروع «موسم دبي الفني» و«مهرجان سكة للفنون 2020»: «تسعدنا في (دبي للثقافة) رؤية ما حققه موسم دبي الفني من نجاحات خلال السنوات الست الماضية، إذ تحوّل إلى منصة إبداعية رائدة تعزز مكانة دبي كوجهة فنية وثقافية عالمية، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، مواكباً في ذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتعزيز القطاع الثقافي في دولة الإمارات، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية في البلاد.

ومن خلال الفعاليات والمبادرات الإبداعية الثرية التي يضمها هذا الحدث، تسعى دبي للثقافة إلى دعم الكفاءات والمواهب الإبداعية الشابة في الدولة وتوفير منصة مبتكرة تسهم في إسعادهم وتتيح أمامهم الفرصة لتنمية مواهبهم وتأسيس مستقبل زاهر لأعمالهم».

وأضاف وليد أحمد: «كما يأتي تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية في نفوس أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين في دبي.

وذلك حرصاً منا على الإسهام في تحقيق محاور»خطة دبي 2021«، وخاصةً ما يتعلق منها بالتجربة المعيشية في المدينة لتكون مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً مثالياً للزائرين، فضلاً عن دعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال خلق فعاليات وأنشطة تثري تجربة الزائرين، وتنشر السعادة في المجتمع».

باقات إبداع

وسيكون هذا الموسم على موعد أيضاً مع أسبوع الفن الذي وصل إلى دورته العاشرة، ويضم «مهرجان سكة للفنون 2020»، إحدى مبادرات دبي للثقافة، في الفترة من 19 إلى 29 مارس في حي الفهيدي التاريخي، تحت عنوان «الحالمون»، مقدماً لدبي باقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء.

وتحت شعار «الحالمون»، فتحت «دبي للثقافة» الباب أمام المواهب الفنية الناشئة في الإمارات ودول الخليج للمشاركة في هذه الدورة المميزة من المهرجان، وإطلاق العنان لأحلامهم للتعبير عن شغفهم ورؤاهم الفنية المبتكرة، حيث سيسهم أكثر من 65 فناناً في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة.

ما يعكس التزام دبي للثقافة برعاية المواهب المحلية واحتضانها والاحتفال بها. كما يضم «أسبوع الفن» فعالية «آرت دبي» الذي يستضيف هواة الفن في دبي لمشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من مختلف أنحاء العالم.

وكجزء من موسم دبي الفني، سينطلق أسبوع الفن الذي يضم معرض «غاليري نايت» في السركال أفينيو في 23 مارس من العام الجاري لبث المزيد من الحيوية في المدينة، مع الفعاليات والمعارض والجولات. كما سيشهد أسبوع الفن أيضاً عودة «ليالي الفن» في المركز المالي العالمي في 23 مارس في مجتمع معارض الفنون الجميلة النابض بالحياة.

وخلال موسم دبي الفني سيتم إطلاق مسرح الفنون الرقمية الجديد في سوق مدينة جميرا، وسيضم المسرح ثلاث فئات من الفن الرقمي، معارض الوسائط المتعددة، التركيبات الفنية المعاصرة، وفن الواقع الافتراضي.

وسائط فنية مبتكرة

ومن خلال تقديم الأنشطة على اختلاف الطرق والوسائط الفنية، سيشهد موسم دبي الفني فعاليات رئيسية أخرى، بما في ذلك جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي التي تقام يوم 10مارس في «أوبرا دبي»، ومعرض «ما قبل 1948:

خارطة واحدة، وسائط متعددة» من 12 – 22 فبراير، و«معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» من 5 – 7 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، والمهرجان الإبداعي «آي إن جي» في الفترة من 9 إلى 11 أبريل في حي دبي للتصميم، ومعرض «مايكل راكوفيتز» من 11 إلى 15 مارس في مركز جميل للفنون.

فيلم في الصحراء

كما تطلق «دبي للثقافة» هذا العام النسخة الأولى من المرموم «فيلم في الصحراء» كجزء من موسم دبي الفني من 4 – 7 مارس في منطقة المرموم بدبي، وهو حدث يهدف إلى تعزيز قطاع الأفلام الناشئة في الإمارة وإتاحة تجربة ثقافية استثنائية في صحراء المرموم، فضلاً عن إثراء متعة المشاهدة السينمائية المفتوحة في منطقة المرموم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية ثقافية ديناميكية تحتضن العديد من الثقافات وتزخر بثروات التراث والثقافة المحلية.