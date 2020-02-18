«سوشال مان» يكشف أسرار السوشال ميديا

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت إدارة شركة «غبشة فيلمز»، عن آخر أخبار الفيلم السينمائي الإماراتي «سوشال مان»، والذي من المفترض إطلاقه ضمن موسم الأفلام الصيفي 2020 في دور السينما.

وقد تم الانتهاء من تصوير ما يقارب 85 % من مشاهد الفيلم، والتي تم تصويرها كاملة في إمارة أبوظبي، في مواقع مختلفة، على أن تستكمل عمليات التصوير خلال فبراير للمشاهد المتبقية، حيث يحرص فريق عمل الفيلم، بقيادة المخرج الصاعد علي بن مطر، على الإعداد الجيد لهذه المشاهد المتبقية، وتجهيز كافة عوامل النجاح والإجادة واختيار المواقع المتميزة، لإظهار الفيلم بأفضل صورة.

ويشارك في العمل عدد من نجوم ساحة التواصل الاجتماعي، مثل سعد عبدالله، خالد عبدالله، مصبح بن هاشم، عيسى عرب وفارس الخالدي، والذين يملكون مهارات تمثيلية لافتة، حيث تم اختيارهم من قبل المخرج، ليشكلوا أقرب واقع لقصة الفيلم.