تطورات جديدة في أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطور جديد لأزمة الفنان المصري محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى المقامة من الطيار أبو اليسر، ضد رمضان والتى يطالب فيها بتعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التى يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وذكرت الدعوى بحسب وسائل إعلام مصرية أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع الطيار أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية للطيار.

ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.