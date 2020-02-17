أوركسترا تتيح للصم سماع بيتهوفن عن طريق اللمس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

جالسةً بين عازفي أوركسترا دانوبيا السمفونية في بودابست، تمكنت شوشانا فولدي بالرغم من سنواتها الست والسبعين من الاستمتاع بسمفونية بيتهوفين الخامسة بقدر ما استمتع بها مؤلفها، إذ تعاني منذ كانت في شهرها الثامن من الصمم تام.

إنه الحفل الأول للأوركسترا ضمن سلسلة عروض الربيع المقررة لأصحاب المشكلات السمعية. ويتخذ العازفون أماكنهم بطريقة تتيح لأفراد الجمهور الذين يعانون من صمم حاد بالجلوس بينهم ووضع أيديهم على الآلات التي يتم العزف عليها لاستشعار الذبذبات أو حمل بالون أحمر يستجمع الذبذبات من مختلف الآلات ويترجمه عبر رؤوس الأصابع.

ويشير مات هاموري قائد الأوركسترا إلى أن الفكرة قد ولدت بهدف التواصل بين المايسترو والأشخاص الأكثر قدرة على التعاطف مع مؤلف السيمفونية التاسعة الشهير الذي كان يعاني من الصمم التام.

وقد أدلى أحد أفراد الحضور ممن يعانون من مشاكل سمعية بملاحظة حول الآلات الموسيقية الوترية التي تصدر ذبذبات حسية للغاية بالقول: "ليست مصادفةً أن بيتهوفن كان يؤلف هذا النوع من الموسيقى."