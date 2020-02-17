كيت تشارك صور الأميرة شارلوت مع الأزهار

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

شاركت دوقة كامبردج صوراً مؤثرة لابنتها الأميرة شارلوت وهي تشم رائحة الأزهار في الحديقة، من فصيلة الأجراس الزرقاء.

وفي مناقشة صريحة حول الأبوة والأمومة، انفتحت كيت ميدلتون في حديثها عن مدى أهمية وجود الأطفال في الخارج مع الطبيعة، واصفةً نفسها بكونها "أم عملية" وكثيراً ما تشعر بأنها لا ترقى لمستوى التوقعات بشأن كونها أماً.

وفقاً لـ "مترو" البريطانية، جاءت مقابلة الدوقة ضمن البودكاست الخاص بـ Happy Mum Happy Baby، سُئلت كيت حينها عن فصول عاشتها في طفولتها وأرادت منحها لأطفالها، كما وتحدثت بشكل مثير للمشاعر عن صورة ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات والتي تم التقاطها في منزلهم بنورفولك في ربيع العام الماضي، قائلةً: "لقد حصلت على هذه الصورة الوحيدة لشارلوت وهي تشم الأزهار الزرقاء وهي حقا من اللحظات التي تعني لي كثيرًا كأم".. "أحاول يومياً اقتناص لحظات كهذه، حتى لو كانت بسيطة أو لو لم يكن لدي وقت- وذلك ما أود القيام به في عالم مثالي".

لم تتوقف المقابلة عند ذلك، بل وأعربت الدوقة عن مخاوفها و"شعورها بالذنب" شأن أي أم بالنسبة لمخاوفها ورغبتها بإتمام الأمور على أكمل وجه عندما يتعلق الأمر بأطفالها.