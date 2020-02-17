هاني شاكر يصدر قراراً بمنع مطربي المهرجانات من العمل نهائياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر قراراً وجهه إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهىي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان شاكر وفقاً لوسائل إعلام مصرية أصدر بيانا جاء فيه "إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية المصرية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقى الشروط.