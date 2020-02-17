النيابة المصرية تصدر قرارها النهائي حول وفاة هيثم أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام مصرية أن نيابة أول وثاني الشيخ زايد، أصدرت قرارا بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته.

وجاء قرار حفظ التحقيق، بعد أن تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حيث انتهت جميع التقارير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية أخيراً بعمر 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الراحلة هالة فؤاد، كان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "حليم" عام 2006.

واستكمل هيثم دور والده في الفيلم المذكور، بعد رحيله إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.