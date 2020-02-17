الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطيار أشرف أبواليسر، الموقوف، بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، وهو بصحبة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني على متن طائرة خارج كابينة القيادة.

يذكر أن حملة مقاطعة محمد رمضان تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته ضد الطيار المفصول، واتهام الأخير له بالتسبب في فصله عن وظيفته بسبب الفيديو الذي تم التقاطه داخل الطائرة.

وقال الطيار الموقوف أشرف أبواليسر إنه أخطأ بالسماح للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقعد مساعد الطيار. وأضاف أن عددًا من الشخصيات قامت بالتقاط صور معه أثناء تحليقه في الجو ولم يتم نشرها نهائيًا.

وتابع الطيار الموقوف: «أخطأت بالسماح لمحمد رمضان بالجلوس على مقعد القيادة بعد ذهاب مساعدي إلى دورة المياه والتي استغلها رمضان للتصوير داخل الطائرة».