بالصور.. بعد الميغست.. هاري وميغان على الدرجة الاقتصادية حاملين حقائبهما بنفسهما

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

شوهد الأمير هاري وميغان ماركل معًا في رحلة جوية لأول مرة منذ الميغست " الاسم المتداول لخروج هاري وميغان من الأسرة الملكية، وذلك أثناء نزولهما من طائرة في كندا في يوم عيد الحب.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن الزوجان الملكيان كانت تظهر عليهما علامات السعادة وهما يحملان حقائبهما بنفسهما أثناء هبوطهما في كندا بعد رحلة من الولايات المتحدة.

وهبط الزوجين في مطار فيكتوريا في حوالي الساعة 4:45 مساء يوم الجمعة، مع مجموعة صغيرة من رجال الأمن.

واختار الزوجان القيام برحلة تجارية هذه المرة، حيث تم انتقادهما في السابق كونهما يدافعان عن نظافة الكوكب من جهة ويستقلان خلال رحلاتهما عبر العالم طائرات خاصة "تلوث الأجواء" من جهة أخرى.

وكانت الدوقة، التي سبقت زوجها في الخروج من الطائرة، ترتدي لباسا بسيطا وتحمل حقيبتها على كتفها.

ووفقاً للصحيفة تبلغ قيمة الحذاء الأسود الذي كانت ترتديه ميغان 125 دولارا وهو من صنع شرك Rothy ، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو وتحول زجاجات المياه المعاد تدويرها إلى أحذية.

وقد وصف الموقع هذا النوع من الأحذية بأنها "من بين أكثر الأحذية صداقة للبيئة على كوكبنا .

أما حقيبة ميغان فهي من علامة برادا وتبلغ قيمتها 1790 دولار وهي مصنوعة من الإيكونايل Econyl ، وهي مادة يمكن إعادة تدويرها إلى أجل غير مسمى. وتتكون المادة من خليط نفايات المحيط ونفايات النسيج.

أما قميصها فهو من تصميم ميشا نونو، وهي مصممة أزياء بحرينية بريطانية ومقرها الولايات المتحدة وهي صديقة مقربة لميغان.

وظهر هاري بزي عادي حيث كان يرتدي سترة رمادية وجينز وقبعة بيسبول.

وبعيدا عن البروتوكولات الملكية، حمل الزوجان حقائبهما بنفسهم على متن الطائرة.

وكانت ميغان تحمل حقيبة كمبيوتر محمول من الجلد الأسود، ولعل ذلك يعني بأنها عادت مع زوجها من رحلة عمل، حيث بدأ الزوجان يعتمدان على دخلهما الخاص بعد انفصالهما من العائلة الملكية.

وبالنظر إلى ابتساماتهما وهما يسيران على طول المدرج، يبدو أن "رحلة العمل" كانت ناجحة.