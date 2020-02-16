جمعة آل علي إلى نهائي بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي - البيان

عاشت قلعة الميدان، أروع الأوقات ما بين دقة الأداء والحماس الجماهيري على المدرجات، خلال الحلقة الحادية عشرة، التي أقيمت أول من أمس، ضمن مجريات النسخة العشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الخامسة عشر من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية بدبي.

وجاءت الإثارة مبكراً، مع انطلاق الحلقة، لإعلان هوية المتأهل للنهائي، وجاء الفوز من نصيب اليويل جمعة عبيد آل علي (رقم التصويت 12)، الذي تأهل لمواجهة اليويل سلطان عبد الله الكتبي، فيما باشر عيسى محماس الأحبابي (رقم التصويت 15)، لخوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام اليويل راشد سلطان الدرمكي (رقم التصويت 7).

عرض مميز

وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، استهل راشد سلطان الدرمكي، المنافسة، بتقديم عرض مميز في بدايته، من خلال الثبات في اليولة الأرضية، والقدرة على التحكم بالسلاح والتنوع في الحركات، وفي محاولات «فر» السلاح، نجح مباشرة من أول محاولة للوصول إلى خط الليزر وقرع أجراس الميدان، فحصل على «49» نقطة.

وجاء الدور بعد ذلك على اليويل عيسى محماس الأحبابي، الذي استعرض مهاراته في التحكم بالسلاح والدوران والتبديل، والفر للسلاح، ونجح في جميع المحاولات الست، لكنه تعرض لسقوط السلاح ثلاث مرات، ليحصد العلامة 49.

وأكدت سعاد إبراهيم بن درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن جميع اليويلة المشاركين، أبدعوا في العروض، وسط مستويات متقاربة.

«شيخ المكارم»

ألقى الشاعر عتيق خلفان الكعبي، قصيدة بعنوان «شيخ المكارم»، مهداة إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وقال: سعيد للغاية للمشاركة للمرة الثانية في هذا البرنامج، والأهم أن نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على دعمه للموروث الشعبي، وتنظيمه بطولات في مختلف المسابقات.

وتابع: القصيدة الشعبية جزء من حياتنا، حيث تطغى فيها اللهجة المحلية، وليس الفصحى، وهذا البرنامج يسهم في تقديم هذه القصائد بأبهى صورها.

وقدم الفنان الإماراتي حربي العامري، أغنيتين في الحلقة، الأولى بعنوان «ويش علامك»، من كلمات سالم بن عيد المهيري وألحان علي كانو، وأغنية أخرى جديدة بعنوان «يا معذب الوصف»، من كلمات راشد بن سويلم العامري وألحان حلم.