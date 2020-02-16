الشارقة ضيف شرف «بولونيا لكتب الأطفال»

المصدر: (ميلان - البيان)

تحتفي مدينة بولونيا الإيطالية بإمارة الشارقة، ضيف شرف على فعاليات الدورة المقبلة من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال 2020، الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 30 مارس حتى 2 أبريل المقبل في مدينة بولونيا الإيطالية.

وتتحضر الإمارة للمشاركة في الحدث الأبرز على مستوى أدب الطفل في العالم، ببرنامج فعاليات شامل يتضمن جلسات حوارية، وأنشطة تفاعلية، وعروضاً فنية وتراثية، تقدم التجربة الثقافية الإماراتية والعربية على صعيد الكتب الموجهة للصغار واليافعين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته إدارة المعرض في مدينة ميلان، استعرضت خلالها خولة المجيني، مدير المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، برنامج الشارقة في المعرض، بحضور أنتونيو بوتسونيه، المدير التنفيذي لـ«معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال»، وإيلينا بازولي، مديرة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال، وألفييري لورنسون، مدير جمعية الناشرين الإيطاليين.

وأكدت خولة المجيني أن البرنامج يحفل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي يقدمها فريق متكامل يضم أكثر من 20 كاتباً ورساماً وقاصّاً وناشراً من الإمارات والعالم العربي.

علاقات صداقة

من جانبها قالت إيلينا بازولي، مديرة معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال: «نرحب بإمارة الشارقة ضيف شرف في الدورة المقبلة من معرض بولونيا لكتب الأطفال، حيث تأتي هذه المشاركة تجسيداً لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعنا».