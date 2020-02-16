مبدعون لا يريدون الفوز ! "02"

استكمالاً لحديثنا الأسبوع الماضي عن فئة الفائزين المباشرين، الذين خسروا في الأمتار الأخيرة، سباق الوصول لمنصة تتويج الفائزين في الدورة التاسعة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تلك المنصة التي ستتزيَّنُ بأروع الأعمال الفائزة وسعادة أصحابها واحتفاء الجميع بهم، في الحفل الختاميّ في أوبرا دبي في 10 مارس القادم.

هذه الفئة ليست وليدة اللحظة، وليست ابنة الدورة التاسعة، فأصحابها حاضرون في العديد من المجالات والأصعدة، وكأنهم يرغبون في إيصال رسالةٍ فكريةٍ مفادها، أن الأمتار الأخيرة في السباق لديها الخبر اليقين، وأن المحاولة لن تؤتي ثمارها إلا إذا كان صاحب المحاولة جاداً في ملاحقتها حتى الرمق الأخير.

من يشارك في المسابقة الرئيسية للجائزة فهو يوافق على شروطها وأحكامها، إذن بكل تأكيد هو مُلزَمٌ بقراءتها وفهمها وإدراك معاني بنودها بشكلٍ كامل، وفي حال وجود استفسارات عليه التواصل مع فريق خدمة العملاء. إن التأكّد من هذه الخطوات يؤكِّدُ جديّة صاحبها في خوض غمار المسابقة طمعاً في المنافسة والفوز. لذا نحن نعتبر من يُسجِّلُ بحسابين في موقع الجائزة أو يشارك بنفس الصورة في عدة محاور غير جادٍ في مشاركته نهائياً ! كسر هذه الشروط يُلغي المشاركة تماماً ! الصفة نفسها تنطبق على من يشارك في محور «ملف مصور» بصورة أو صورتين أو ثلاث أو أربع! إذ إن هذا المحور يفرض شرطه بحد أدنى 5 صور، وحد أقصى 10 صور.

من يشارك بصورةٍ سَبَقَ لها الفوز، يجب أن يعلم أن جهده ضاع هباءً، وكذلك من يشارك بصورةٍ يظهر فيها شخص أو مجموعة أشخاص دون تصريحٍ خطيّ رسميّ منهم يجيز له صراحةً استعمال صورته وملامحه لأغراض المشاركة بتلك الصور واستخدامها بالطرق المحدَّدة للمسابقة.

فلاش

لا تمنحوا الأمتار الأخيرة.. الفرصة لسرقة فوزكم !

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي