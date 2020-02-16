جائزة الشارقة للإبداع في الرباط أبريل المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل وزير الثقافة والشباب المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبايبة، أول من امس، كلاً من عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبهذه المناسبة أكد الوزير عمق العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، حيث ثمّن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المستمرة في دعم الثقافة والمبدعين، كما اشتمل اللقاء على تجديد التعاون بين الوزارة والدائرة استعداداً لاستضافة الرباط لفعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها المقبلة، التي ستنظم من 16 إلى 18 أبريل المقبل.

من جانب آخر افتتحت دار الشعر بتطوان ليالي الشعر، مساء أول من أمس، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، بحضور الشاعر الكولومبي خورخي طوريس ميدينا، ومترجمه الشاعر خالد الريسوني، والشاعر الفلسطيني المتوكل طه، والمغربي محمد بنطلحة، والشاعرة أمل الأخضر، والشاعر سيدي ولد الأمجاد، من موريتانيا، ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض.