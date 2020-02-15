بيلي إيليش تطلق أغنية فيلم جيمس بوند الجديد

المصدر: لوس انجليس - رويترز

أطلقت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش أغنية فيلم جيمس بوند المقبل (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» التي طال انتظارها.

وبثت الأغنية ومدتها أربع دقائق أول من أمس على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس اشتركت إيليش في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس. وإيليش (18 عاماً) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند. وفيلم (نو تايم تو داي) هو الخامس والعشرون في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في أبريل المقبل حيث يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.