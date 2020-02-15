مهرجان أضواء الشارقة.. عروض عالمية تبهر الجمهور

المصدر: الشارقة - وام

اكتسب مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الحالية أهمية خاصة كونها تتزامن مع احتفالاته بمرور 10 سنوات من الإبداع والتميز في تسخير الإمكانات التكنولوجية في مجال الإضاءة لإخراج عروض فنية خلابة تروي حكاية الشارقة العابقة بالريادة، لتقديم منتج ترفيهي استثنائي عالمي المستوى.

وقال خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إن المهرجان وعلى مدى 10 أعوام من العمل الدؤوب حاز مكانته في قلوب سكان الإمارة وزوارها، فالمهرجان الذي يعد حدثا عالميا على أجندة فعاليات الشارقة جاء ليرسم نهجا جديدا في ثقافة الشارقة، ويؤكد على مواكبته لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «مهرجان أضواء الشارقة 2020» يقام على مدى 11 يوما بمجمل 21 عرضا.