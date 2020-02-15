مشاركة ناجحة لـ«الشارقة للآثار» في «شهر الابتكار»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة الشارقة للآثار مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، التي نظمت في مقر هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري، تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة. وشهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين شاركوا في العديد من التقنيات والابتكارات المقدمة، وجهاز عرض هولوجرام للقطع الأثرية التي تم العثور عليها في إمارة الشارقة، إضافة إلى لعبة التنقيب عن الآثار.

وقال عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار: «أسهمت مشاركتنا بتعزيز رسالتنا التوعوية من خلال توظيف التقنيات الحديثة للتعريف بآثار الشارقة وتاريخها العريق».