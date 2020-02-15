حسابات النجوم على مواقع التواصل.. احتفاء بالنجاح وجدل وصراعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

الاحتفاء بالنجاح، كان القاسم المشترك بين عموم حسابات معظم نجوم الفن العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت أيضاً عن سجالات وجدل أثارتها بعض القضايا التي شغلت الشارع العربي، ومتابعي النجوم، على هذه المواقع. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات.

بالتزامن مع مرور 3 سنوات على حفلها في دبي أوبرا، أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام وثائقياً حول هذا الحفل والتحضيرات التي رافقته، وقالت عبر حسابها على «انستغرام»: «حفلي في دبي أوبرا، كاملاً على قناتي في يوتيوب»، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها أحلام، لتوثيق أجمل اللحظات التي رافقت حفلتها في دبي أوبرا، التي وصفتها بـ «الأروع في مسيرتها الفنية».

أغنية جديدة

أما الفنانة بلقيس، فقد شاركت متابعيها على «انستغرام» مقطعاً من كليب أغنيتها الجديدة «أرجوك»، وعلقت عليها بالقول: «أكثر مشهد بكيت فيه، أود معرفة أكثر مقطع أو مشهد أثر فيكم.. أنتظر آراءكم من خلال مشاهدة الفيديو كاملاً على صفحتي الرسمية في يوتيوب»، بينما حصد مقطع مصور نشره الفنان الإماراتي د.حبيب غلوم على حسابه في «انستغرام»، حول أوبريت «جزيرة الشعر» الذي افتتح فعاليات مهرجان كلباء الثقافي، آلاف الإعجابات.

لا يزال الفنان عمرو دياب يحصد أصداء نجاح ألبومه الجديد «سهران»، الذي صدر في وقت تشهد فيه الساحة المصرية، سجالات متبادلة بين ثلاثة من مشاهير «أغاني المهرجانات»، وهُم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، الذين يتبادلون الاتهامات بإفساد الذوق العام. صدور ألبوم «الهضبة» استطاع أن يتصدر محركات البحث في مصر، وأن يغطي على خلاف المشاهير الثلاثة.

عملية جراحية

يبدو أن إطلالة الفنانة أصالة في مهرجان هلا فبراير الكويت، ساهمت برواج أخبار أكدت خضوعها لجراحة تجميل «فاشلة»، أدت إلى ظهور نتوء واضح في الجانبين الأيمن والأيسر من وجهها، ليعيد إلى الذاكرة «الخطأ» الذي وقع فيه النجم أحمد عز عندما خضع لجراحة مماثلة وظهر بوجه متورم في العرض الخاص لفيلم «الخلية»، وكانت أصالة قد أطلقت خلال أكتوبر الماضي، تغريدة صداقة إلى طبيبها الخاص فادي نصر، قالت فيها: «الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي اشتكي له مما يزعجني، ومرات يصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة».

أما الفنانة المصرية أنغام، فلم تسلم هي الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعتذارها لجمهور حفلها، الذي أقامته أول من أمس، في دار الأوبرا المصرية، بعد تأثر صوتها بمرض حساسية الجيوب الأنفية. وأوضحت أنها تعاني من الإصابة بالجيوب الأنفية. وعادت إلى الواجهة الفنانة المصرية ناهد السباعي مجدداً، بعد نشرها لصورها مرتدية «فستان الكوفرتة»، أثناء مرورها على سجادة افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تراث عراقي

بعد مرور سنوات على تقديمه أغنية «يا طير» باللهجة العراقية، عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ليستعين بالتراث العراقي مجدداً، حيث اختار منه أغنية «بويا يا محمد» التي طرحتها شركة روتانا منذ نحو أسبوع، على صفحتها في موقع «يوتيوب».