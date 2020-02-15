30 نجماً عربياً في أوبريت «صنّاع الأمل»

المصدر: دبي - البيان

امتثالاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتضنت استوديوهات ساوند أند ميديا برودكشن للمطرب والملحن فايز السعيد، تسجيل أحداث الملحمة الغنائية التي يشارك بها 30 نجماً عربياً بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا، والعديد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية من مختلف الفئات في أوبريت «صناع الأمل» من ألحان وإشراف ريد وان، الأوبريت يأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من «صناع الأمل»، الذي سيقام مساء الخميس في 20 فبراير الجاري في قاعة كواكولا آرينا في دبي، لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من دولة الإمارات بقدراتنا جميعاً على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا العربية.

توافد النجوم

وكانت استوديوهات الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد قد شهدت توافد النجوم العرب للمشاركة بهذا العمل الإنساني، الذي سوف يسهم في صناعة أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، علماً أن كل النجوم بهذا الأوبريت يشاركون من دون أي مقابل.

وتعتبر مبادرة «صناع الأمل» المبادرة الأكبر من نوعها في العالم والعالم العربي، إذ تهدف المبادرة لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، من صناع التغيير الإيجابي الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية، من بين أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام من مبادرة «صناع الأمل» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وللمرة الأولى، سوف يشهد حفل صناع الأمل تبني دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وذلك لترسيخ ثقافة العمل الإنساني، من خلال توحيد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية.