دبي تشهد أول مسابقة لأفضل موهبة من المرضى

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي تنظيم أول مسابقة من نوعها بالشرق الأوسط لتحفيز المرضى والمراجعين على عرض مواهبهم في مجال الغناء والاستعراض، واختيار أفضل موهبة بينهم ومنحهم جوائز مالية كبيرة، وصل مجموعها إلى 110 آلاف درهم.

وأقيمت المسابقة تحت اسم (SGH Talent) ونظمتها مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات، تحت شعار «لموهبتك قدرة علاجية»، لتحفيز المرضى والمراجعين على تنمية مواهبهم، وتقديمها للجمهور، بما يسهم في رفع الروح المعنوية للمريض وتعزيز مراحل العلاج والشفاء.

وسلّمت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإمارات الجوائز للمتسابقين الأربعة الأوائل وبلغت قيمتها 110 آلاف درهم. وعبر الفائزون الأربعة عن سعادتهم بالفوز بهذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بقطاع الرعاية الصحية.