شاهد.. يطلب يدها بـ 16 دبابة في عيد الحبّ!

المصدر: البيان الإلكتروني

قام جندي روسي بطلب الزواج من صديقته بطريقة مبتكرة وسط ترسانة من الدبابات، حيث قام زملاؤه الضباط بمناورة رسموا خلالها بواسطة 16 دبابة طوقا يحيط بالحبيبين على شكل قلب.

وتم تصوير هذا المشهد الرومانسي في فيديو ذات جودة عالية نشرته وزارة الدفاع الروسية أمس 14 من فبراير المصادف لعيد الحب أو عيد القديس "فلانتين".

فعندما بدأت حبيبات الثلج تتساقط، دخلت دبابات من نوع تي 72ب3 وأخذت مواقعها على أرضية تدريب "البينو" خارج موسكو.

وأفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنّ الجندي دينيس كازانتسيف قاد صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات وعيناها مغمضتين، ثم نزل كازانتسيف على ركبته ممسكا باقة من الورود الحمراء، قائلا: "نحن معا منذ مدة طويلة جدا. لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات. تزوجيني!"

وعندما أومأت صديقته بصمت "نعم" وضع الخاتم على أصبعها، وقالت كوبتوفا: "أنا لا أفهم ما يجري" "لم أكن أتوقع هذا أبدا".

وتستخدم مثل هذه الدبابات في موكب النصر السنوي في الساحة الحمراء، بحسب "روسيا اليوم".

وعلق مراسل قناة زفيزدا الروسية بالقول:"لم ير أحد فكرة كهذه لطلب الزواج، أبدا".