محامية القتيل تطالب زوج نانسي عجرم بإعادة تمثيل الجريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت محامية الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بإعادة تمثيل الجريمة.

وقالت المحامية رهاب البيطار عبر حسابها على «تويتر» إنها «تقدمت بطلب للقضاء اللبناني لإعادة تمثيل جريمة القتل» التي وقعت الشهر الماضي.

وأكدت: «طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم أمام القضاء، وتقدمنا إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة».

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