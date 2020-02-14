محمد رمضان يستفز جمهوره بعد مطالبات بمقاطعته

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الفنان المصري محمد رمضان، استفزاز جمهوره بعد الهجوم الذي شنه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، وبعد تصدر وسم #قاطعوا_محمد_رمضان.

ونشر رمضان فيديو جديد له وهو يستقل إحدى سياراته، عبر حسابه الخاص على تويتر وعلق قائلًا :"#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال2 مليار و 450 مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وكان رمضان أعلن الحرب على الطيار الموقوف بسببه الكابتن أشرف أبو اليسر، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع "إنستقرام" فيديو جديد يسخر فيه من أزمته مع الطيار الكابتن أشرف أبو اليسر.

وفي الفيديو ظهر داخل إحدى غرف العمليات وعلق قائلا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة".

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