البرلمان المصري يتحرك ضد الفنان محمد رمضان والطيار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر "مما يشكل ضررا بالطيران المصري وسمعته عالميا".

وأضافت عبد الحليم في بيان، أنه بعد حدوث الواقعة في أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومعاقبته بسبب جلوس رمضان في مقعد القيادة، عادت المناوشات بين الفنان والطيار المفصول "بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وطالبت عضو البرلمان بوقف نشر الفيديوهات المتداولة بشأن الأزمة ومنع بثها ونشرها في وسائل الإعلام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان الطيار المقال أشرف أبو اليسر، قد كشف تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

والمحرج في الأمر أن كل ملابسات الخلاف تطفو على سطح مواقع التواصل.