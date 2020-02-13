الطيار المفصول يكذَّب محمد رمضان.. والفنان يحذف الفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الطيار المصري الذي تم إيقافه عن العمل أشرف أبواليسر، ما قاله الفنان محمد رمضان في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد أبو اليسر أنه لم يطلب 9 ملايين ونصف المليون جنيه من رمضان، تعويضا عن أزمة صورة كابينة قيادة الطائرة، التي أفقدته عمله ودفعت وزارة الطيران لإصدار قرار بمنعه من الطيران مدى الحياة.

وقال في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أطلب أموالا من الفنان محمد رمضان"، لافتا إلى أن هناك شخصا يدعى سعيد إمام تواصل معه، وطلب منه تقديم سيرته الذاتية الخاصة به لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وأضاف "رمضان لم يقرأ العقوبة الموقعة عليّ جيدا، لأنها تمنعني من مزاولة أي مهنة لها علاقة بالطيران، كما أنني لم أطلب أي أموال من محمد رمضان ولم أتحدث عن هذا الأمر إطلاقا".

كان محمد رمضان نشر فيديو عبر حسابه قال فيه إن الطيار طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه من تعويضا، ولكن قام الفنان بحذف الفيديو لسبب غير معلوم.