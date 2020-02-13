بالفيديو.. أكبر رجل في العالم يكشف عن سر إطالة العمر

المصدر: البيان الإلكتروني

يبلغ شيتيتسو واتانابي الـ113 عاماً الشهر المقبل، لكنه حصل على هدية عيد ميلاد مبكرة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، والتي أكدّت أنه أكبر رجل حي في العالم.

وحصل واتانابي على الشهادة أمس الأربعاء في دار لرعاية المسنين حيث يعيش في نيغاتا، اليابان، ويبلغ عمره 112 عاماً، و344 يوماً، وفقًا لـ"غينيس".

وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، قال واتانابي إن سر طول العمر هو "عدم الغضب والاحتفاظ بابتسامة على وجهك".

بالفيديو.. أكبر رجل في العالم يكشف عن سر إطالة العمرhttps://t.co/HQGmx8C9ZI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C4sRHt6sYo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 13, 2020

كما أنه يحب الحلويات، مثل السكر البني، لكنه يستمتع غالباً بأشياء مثل الكسترد والكريمات المعبأة في هذه الأيام، لأنه فقد أسنانه.

ووفقاً لموقع "سي إن إن"، وُلد واتانابي في 5 مارس1907، وكان الأكبر بين ثمانية أطفال. وقد عمل لدى شركة سكر لعدة سنوات، قبل أن يعمل في مكتب زراعي حكومي ياباني حتى تقاعده. وكان أيضا في الجيش في عام 1944 مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستمر واتانابي بالعمل في حديقة منزله، وزرع الفاكهة والخضار حتى بلغ 104 أعوام. ولديه 5 أطفال.

يُذكر، أن أكبر شخص في العالم مسنة تعيش في اليابان أيضاً، وتدعى كاني تاناكا ولدت في الثاني من يناير عام 1903، لتتجاوز الـ 117 عاما في يناير، وفقا لـ"غينيس". وقد حصلت على لقب أكبر شخص حي في العالم وأكبر امرأة حية العام الماضي.